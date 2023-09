Samsung Galaxy A15 svelato da OnLeaks: ecco il nuovo entry-level

Dopo aver parlato delle novità di Galaxy A05, adesso è arrivato il turno di Samsung Galaxy A15, l'ennesimo smartphone della società sud-coreana a essere svelato prima del previsto. Non in via ufficiale, però, perché a parlare in rete è stato OnLeaks, insider noto su X per pubblicare in anteprime le immagini render degli smartphone che stanno per uscire sul mercato.

Ecco come sarà fatto il prossimo smartphone economico Samsung Galaxy A15

Era accaduta la stessa cosa a Galaxy A05s, anch'esso svelato dalle immagini di OnLeaks, ma con questo Galaxy A15 potremmo avere un assaggio del nuovo linguaggio estetico di Samsung. Non tanto posteriormente, dove ritroviamo la solita tripla fotocamera disposta in verticale a mo' di semaforo in pieno stile Samsung, né tantomeno frontalmente, dove la selfie camera è racchiusa nell'ormai anacronistico notch Infinity U.

La vera novità, almeno sotto il fronte visivo, è rappresentata dal frame piatto e non più curvo come sempre visto su pressoché tutti gli smartphone Samsung. In precedenza si è parlato di come questo cambiamento potrebbe essere introdotto al grande pubblico dalla serie Samsung Galaxy S24. Sul frame destro si nota anche una protuberanza invece curva in corrispondenza dei tasti per volume e accensione, dall'aspetto non molto armonioso ma attendiamo le immagini reali per un giudizio concreto.

Rispetto al suo modello precedente, Samsung Galaxy A05 avrebbe anche uno spessore ridotto, risultando più sottile con i suoi 8,4 mm anziché i 9,1 mm di A04. Calerebbero anche lunghezza e larghezza, per una scocca che accoglierebbe uno schermo più piccolo non più da 6,6″ bensì da 6,4″. Ne riparleremo, anche perché il lancio è previsto per il mese di febbraio 2024.

