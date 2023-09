Redmi 13C appare in rete: svelate immagini e specifiche

Recentemente abbiamo scoperto la nuova famiglia Redmi Note 13, e la 13° generazione sta per arrivare anche nella fascia bassa con il prossimo lancio di Redmi 13C. A quanto pare, potrebbe andare come con la scorsa generazione, quando Redmi 12C venne presentato al pubblico prima del modello standard Redmi 12. Dico questo perché il modello 13C è appena trapelato in rete, e lo ha fatto mostrandosi fra immagini render e specifiche.

Trapela il prossimo Redmi 13C: cosa sappiamo, fra immagini render e specifiche

Redmi 13C sarà disponibile in tre colorazioni: Nero, Blu e Verde. Il display avrà ancora una volta cornici abbondanti e un notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale. Le immagini ci permettono di vedere porta USB-C, ingresso mini-jack e di scoprire che per il nuovo smartphone Xiaomi adotterà il design con frame piatto che abbiamo visto su alcuni recenti modelli. Cambia anche la fotocamera posteriore, che avrà un sensore da 50 MP, e dal modulo fotografico sparisce il sensore ID. Tuttavia, non è visibile né dietro né sul lato, pertanto le ipotesi sono due: o la 13esima generazione di low-cost Redmi passerà al sensore ID ottico nel display AMOLED oppure non ci sarà sensore ID.

Redmi 13C non ha ancora una data di presentazione, ma considerando che Redmi 12C venne presentato in Cina a dicembre 2022 è plausibile che il suo successore arrivi a cavallo fra 2023 e 2024.

