Altro che GT5: sarà Realme GT5 Pro il vero flagship, specifiche trapelate

È passata poco più di una settimana dalla presentazione ufficiale di Realme GT5 e già si parla di Realme GT5 Pro, quello che a tutti gli effetti sarà il vero top di gamma di nuova generazione. A differenza di altri produttori come Samsung, Xiaomi, OPPO, vivo e OnePlus, Realme ha adoperato lo Snapdragon 8 Gen 2 più tardi, pochi mesi prima del debutto dello Snapdragon 8 Gen 3.

Ecco quali sarebbero le caratteristiche tecniche del prossimo Realme GT5 Pro

Realme GT5

E secondo le varie voci di corridoio, sarà proprio il prossimo SoC high-end targato Qualcomm a prendere le redini di Realme GT5 Pro. Dello smartphone sono trapelate diverse specifiche tecniche, come per esempio uno schermo curvo AMOLED 2K anziché piatto come GT5. Il comparto tecnico prevedrebbe anche ampie memorie fino a 24 GB di RAM LPDDR5 e 1 TB di ROM UFS 4.0 e una batteria non ancora specificato che avrebbe ricarica rapida 100W e l'aggiunta di ricarica wireless 50W.

Si parla anche di fotocamera, con lo smartphone che guadagnerebbe un sensore primario Sony IMX9xx 50 MP da 1/1.4″ stabilizzato con OIS. ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale 3x con sensore OmniVision OV64B da 64 MP al posto del macro di GT5. Rimane da capire quando sarà presentato Realme GT5 Pro, anche se basandosi sullo Snapdragon 8 Gen 3 è probabile arriverà a cavallo fra 2023 e 2024.

