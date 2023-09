OPPO Find N3 Flip fuori dalla Cina: le prime immagini in versione Global

Aggiornamento 28/09: dopo la conferma ufficiale arrivano anche delle immagini dedicate alla versione Global del nuovo smartphone pieghevole. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Sono passate solo poche settimane dall'uscita del nuovo pieghevole a conchiglia di OPPO eppure le novità non sono ancora finite. Tramite i canali social ufficiali, l'azienda asiatica ha annunciato che OPPO Find N3 Flip arriverà anche in versione Global. Inoltre sono state pubblicate alcune immagini leak che mostrano la versione internazionale in azione.

OPPO Find N3 Flip: la versione Global è stata confermata dall'azienda (e ora ci sono anche le immagini)

Crediti: OPPO

Il nuovo OPPO Find N3 Flip varcherà i confini cinesi e diventerà Global: a svelarlo è la stessa azienda, anche se al momento le tempistiche non sono chiare. Sia l'account internazionale che quello indiano hanno pubblicato lo stesso post quindi una cosa è certa: il dispositivo sarà lanciato in India prossimamente. Il pieghevole a conchiglia arriverà anche da noi? Non abbiamo ancora la certezza assoluta ma propendiamo per il lancio in Europa e in Italia (anche se, ovviamente, l'ultima parola spetta sempre ad OPPO).

Il precedente Find N2 Flip è stato presentato anche alle nostre latitudini mentre il fratello Find N2 (lo smartphone/tablet) è rimasto un'esclusiva cinese. Probabilmente avverrà lo stesso anche a quest'anno anche se Find N3 non è stato ancora presentato. Tornando al nuovo flip phone in versione Global, di recente sono trapelate alcune immagini. Nella prima vediamo il dispositivo con varie app installate: servizi di Google, WhatsApp e così via. Insomma si tratta di applicazioni Global e non destinate alla Cina; inoltre c'è anche un elenco di altri software compatibili che comprende le principali app che conosciamo e varie per il mercato indiano (segno che il dispositivo arriverà nel paese).

Crediti: 91mobiles Crediti: 91mobiles

In merito all'uscita Global di OPPO Find N3 Flip per ora non ci sono dettagli sulle tempistiche: probabilmente arriverà in India entro fine anno mentre per gli altri mercati potrebbe essere necessario pazientare ancora. Find N2 Flip è arrivato in Italia a febbraio, quindi è probabile che anche il suo successore avrà le stesse tempistiche (ma siamo sempre nel campo delle ipotesi). Nel frattempo vi segnaliamo che Find N3 Flip è già disponibile all'acquisto in versione CN.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le