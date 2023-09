È già tempo di OPPO A79 5G: cosa sappiamo sul prossimo medio gamma

Durante l'anno la casa cinese ha presentato i nuovi OPPO A78 4G e A78 5G, entrambi lanciati in Italia. Siamo nel bel mezzo della seconda metà del 2023 ed è tempo di cominciare a parlare della prossima incarnazione della serie di mid-range. OPPO A79 5G è stato già certificato: c'è la conferma del nome commerciale, della sigla (utile per eventuali benchmark) e anche dei primi dettagli sulle specifiche.

Si comincia a parlare del prossimo OPPO A79 5G: certificato il nuovo mid-range

Crediti: OPPO

Al momento non si conoscere ancora il design del telefono: probabilmente avremo un cambio di stile (più o meno netto) come avvenuto nel passaggio da A77 5G ad A78 5G. Per ora non ci sono immagini quindi dovremo necessariamente pazientare fino ad un leak o un render ufficiale. Per quanto riguarda altri dettagli, OPPO A79 5G è stato protagonista di varie certificazioni come quella dell'ente NBTC (ma ci sono anche TUV e FCC). Il dispositivo è presente sia con il nome commerciale (che svela la sua identità) che con la sigla CPH2557.

Crediti: NBTC

Le dimensioni del telefono sono di 165,61 × 76,02 × 7,99 mm per un peso di circa 193 grammi; la scocca ospita una capiente batteria da 4.880 mAh (probabilmente il valore finale sarà 5.000 mAh) con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Presenti all'appello Android 13 sotto forma di ColorOS 13.1 ed anche l'NFC per i pagamenti contactless. Sono trapelati anche i dettagli della fotocamera, che vedono protagonista un sensore da 50 MP con apertura f/1.8 e tecnologia Pixel Binning. Frontalmente ci sarà una selfie camera da 8 MP (f/2.0).

Crediti: FCC

Le prime specifiche sono in linea con l'attuale A78 5G: quest'ultimo è dotato di uno schermo HD+ a 90 Hz da 6,56″, presenta un notch a goccia, monta il chipset Dimensity 700 ed è alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 33W. Le fotocamere sono da 50 MP (principale) e 8 MP (selfie). Insomma, i due smartphone sembrano speculari in alcuni dettagli: resta da vedere quali saranno le novità effettive di OPPO A79 5G.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le