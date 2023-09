OnePlus Buds 3 svelate in tutto, grazie a immagini e specifiche

Fra qualche mese sarà passato un anno dal lancio delle Buds 2, e quindi eccoci qua a parlare delle prossime OnePlus Buds 3. Per la prossima generazione di smartphone di punta OnePlus 12, infatti, la compagnia cinese sta preparando il lancio di un nuovo modello di cuffie true wireless con specifiche di punta.

Ecco come saranno le nuove cuffie TWS OnePlus Buds 3, fra immagini e specifiche

Le immagini trapelate in rete ci rivelano che OnePlus Buds 3 saranno praticamente identiche alle Buds 2, sia per le cuffie stesse che per la custodia di trasporto e ricarica. L'unica differenza visibile è la finitura metallica posta sopra ai due auricolari, che assieme alla custodia avrebbero un peso ridotto, pari a 4,77 grammi per ogni cuffia, il tutto con certificazione IP55 (IPX4 per la custodia).

Specifiche alla mano, le Buds 3 avrebbero driver da 10,4 mm per il woofer e 6 mm per il tweeter, di cui fruire anche con cancellazione attiva del rumore da 48 dB; disattivandola, l'autonomia si attesterebbe sulle 6 ore con le due batterie da 58 mAh delle cuffie, arrivando a 22 ore con la custodia da 520 mAh; grazie alla ricarica, basterebbero 10 minuti per avere 5 ore di ascolto. La connettività si baserebbe su Bluetooth 5.3 con opzione Google Fast Pair e possibilità di abbinarle a due dispositivi contemporaneamente.

Anche se non c'è ancora una data trapelata, è probabile che il lancio delle OnePlus Buds 3 coincida con il mega-evento di inizio 2024.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le