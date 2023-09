In arrivo una nuova Chromecast con Google TV: nuovi dettagli dalla beta di Android TV 14

Aggiornamento 08/09: l'ultima beta di Android TV 14 ha svelato nuovi dettagli sulla prossima Chromecast con Google TV, in particolar modo il design del nuovo telecomando che arriverà in confezione. Trovate tutti i dettagli e le precedenti informazioni direttamente all'interno dell'articolo.

In queste ore sono emerse online nuovi indizi che fanno pensare all'arrivo di un nuovo Chromecast equipaggiato con Google TV. Il dispositivo che rende smart qualsiasi televisione è già disponibile in due versioni differenti, ma è probabile che nelle prossime settimane vedremo arrivarne una terza.

Nuove tracce scoperte in Google Home: in lavorazione una nuova Chromecast?

Con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione Google Home sono comparse le prime tracce di una nuova Chromecast equipaggiata con il sistema operativo Google TV. Se i precedenti modelli venivano indicati con le sigle YTB (Chromecast HD) e YTV (Chromecast con Google TV), nell'applicazione dedicata alla domotica è apparsa per la prima volta anche la YTC, con chiari riferimenti all'utilizzo del sistema operativo dedicato alle smart tv.

Avendo già portato sul mercato le Chromecast in FULL HD e 4K (aggiornata recentemente ad Android 12), è possibile che questa volta Google stia lavorando ad un nuovo dispositivo di fascia alta, piuttosto che di fascia bassa. Una poche pecche dell'attuale lineup di stick TV di Big G è la poca disponibilità per lo storage: uno dei cambiamenti che potrebbero arrivare con la nuova Chromecast, oltre ad un collegamento USB-C per l'utilizzo di accessori compatibili.

Aggiornamento 08/09: Android TV 14 Beta svela il telecomando della nuova Chromecast

Crediti: 9to5Google

L'ultima beta di Android TV 14 rilasciata questa settimana in Android Studio include nuovi riferimenti a quella che sembrerebbe essere la Chromecast con Google TV di nuova generazione, che potrà vantare un telecomando tutto nuovo ed arricchito di nuove funzionalità. Nella silhouette trovata all'interno degli APK di sistema dagli esperti di 9to5Google, possiamo notare la maggior presenta di pulsanti rispetto al passato, oltre al classico D-PAD circolare: potremo infatti utilizzare anche uno slider per il volume ed uno per il cambio dei canali, mentre un dei sei pulsanti sarà sicuramente associato alla funzione Muto.

I restanti pulsanti potrebbero essere dedicati ai collegamenti con le app multimediali più famose come Netflix, Prime Video e Disney+, mentre uno sarà sicuramente destinato alla funzione “Indietro”. Uno degli slider, inoltre, viene indicato come “magico” (quello che nell'immagine ha la stella in sovraimpressione), ma al momento non ci sono informazioni sulle funzioni ad esso collegate.

