Meta AI arriva su Instagram, Facebook e WhatsApp: ecco i nuovi chatbot

Meta è finalmente scesa in campo nella battaglia per la conquista del titolo di “Migliore AI generativa“, sfidando Microsoft, Google ed OpenAI. In occasione del Meta Connect 2023, Mark Zuckerberg ha presentato Meta AI e le integrazioni che arriveranno con tutti i prodotti e servizi digitali della compagnia statunitense. In Instagram, Facebook e WhatsApp, per esempio, arriveranno una serie di chatbot con diverse personalità e strumenti per l'editing di foto.

Crediti: Meta

Molto presto gli utenti dei social network di Meta potranno interagire con la nuova Meta AI nella forma di diversi chatbot con più personalità. Grazie alla partnership con diverse persone famose (ben 28 per il momento), infatti, Meta ha potuto ricreare le loro personalità e trasformarli in chatbot in grado di comunicare liberamente con gli utenti.

I chatbot potranno essere sfruttati in conversazioni private oppure inseriti in dei gruppi, offrendo consigli, facendo battute, oppure moderando le conversazioni. Allo stesso tempo, i chatbot saranno in grado di creare immagini da indicazioni testuali, fornire informazioni oppure cercare i dettagli su internet.

Gli utenti di Instagram, Facebook e WhatsApp, inoltre, potranno utilizzare anche nuovi strumenti per l'editing fotografico che consentiranno di creare sticker da indicazioni testuali oppure modificare le immagini descrivendo al bot il tipo di modifica necessaria.

Al momento tutti i servizi legati a Meta AI sono in fase beta e con disponibilità limitata: al momento in cui questo articolo viene redatto, infatti, nessuno dei chatbot o dei nuovi strumenti sembra essere disponibile in Italia.

