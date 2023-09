Il prossimo Huawei MatePad Pro sarà il più grande di sempre

Recentemente abbiamo fatto la conoscenza del nuovo MatePad 11.5, ma Huawei starebbe preparando una novità degna di nota dentro alla serie Huawei MatePad Pro. Per la prima volta nella storia della società di Ren Zhengfei, si rumoreggia che il prossimo modello di tablet avrà un display molto grande, il più grandi fra quelli realizzati finora da Huawei.

Huawei MatePad Pro: il prossimo modello avrà un display più ampio che mai

Crediti: Huawei

Dovrebbe chiamarsi Huawei MatePad Pro 13.2: questo perché il numero che accompagna la denominazione MatePad Pro indica la diagonale dello schermo, e in questo caso si vocifera di un tablet da ben 13,2″. Per questo non sarebbe un vero e proprio record, visto che Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ha un pannello da 14,6″, sarebbe comunque il tablet più grande mai realizzato da Huawei (finora il massimo è stato 12,6″).

La sua esistenza è stata svelata su Weibo dal leaker FixedFocus, secondo cui il tablet sarebbe disponibile nelle tre colorazioni Nero, Bianco e Ciano, avrebbe memorie da 12/256 GB e sarebbe anche dotato di connettività NearLink ricarica wireless. Posteriormente avrebbe una doppia fotocamera dotata di ultra-grandangolare e sensore ToF per l'acquisizione di profondità, ma l'altra novità principale dovrebbe essere il System-on-a-Chip. Dopo la serie Mate 60 e Mate X5, infatti, il prossimo tablet top di gamma di Huawei dovrebbe anch'esso segnare il ritorno dei microchip Kirin.

