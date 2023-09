Honor V Purse è il pieghevole che finge di essere una borsetta

La presentazione europea di Honor Magic V2 è arrivata in quel di IFA 2023, ma ad accompagnarlo per la sorpresa di molti c'era anche Honor V Purse. È sempre uno smartphone pieghevole, ma con un form factor ben differente da quello proposto finora da Honor e dalla maggior parte dei produttori, anche se non totalmente inedito.

Honor V Purse è il nuovo smartphone pieghevole annunciato sul palco di IFA 2023

I più attenti avranno notato una certa somiglianza fra Honor V Purse e la serie Huawei Mate Xs: quello adottato da Honor è infatti un design outfold, finora adoperato esclusivamente dalla ex casa madre Huawei. Questo significa un display che si piega verso l'esterno, guidato da un meccanismo con cerniera in grado di resistere a 400.000 piegamenti. Tuttavia, a differenza di Huawei, Honor ha un target differente: quello della moda.

Avreste mai immaginato che uno smartphone pieghevole potesse simulare una borsetta? Honor V Purse è spesso solo 9 mm da chiuso, meno degli 11 mm di Mate Xs 2 e persino sotto i 9,99 mm di Magic V2. La compagnia parla di una “dichiarazione di moda phy-digital“, che mischia cioè il fisico col digitale: c'è un'apposita custodia con tracolla intercambiabile, mentre l'Always-On Display abbellisce lo schermo con stili estetici curati da personalità quali Bram Van Diepen, direttore del design dell’abbigliamento maschile di Burberry, Yuan Youmin, preside del China Academy of Art International College, e gli artisti contemporanei Yunuene Esparza e Xiao Hui.

L'idea è quella di rendere lo smartphone un oggetto fashion da sfoggiare e abbinare al proprio outfit, anche se per il momento è solamente un concept. Di conseguenza, non conosciamo le specifiche tecniche di Honor V Purse né tantomeno se e quando arriverà mai sugli scaffali. Tuttavia, sappiamo che fra qualche giorno ci sarà un evento di presentazione in Cina dedicato ai pieghevoli: considerato che Magic V2 è già stato annunciato, che V Purse riceva un lancio vero e proprio? Oppure sarà il turno del più economico Honor Magic V2 Lite?

