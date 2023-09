Honor 100 Pro si prepara: avrà un SoC da vero top di gamma

Contrariamente alla serie Magic, che si rinnova una volta all'anno, la serie Number lo fa due volte l'anno, come ci ricorda il fatto che stia arrivando il lancio di Honor 100 Pro. Ad accompagnarlo ci sarà sicuramente anche un modello base, ma per ora il leaker Digital Chat Station si è limitato a riferire in rete alcune delle sue specifiche tecniche principali.

Un leaker svela alcun elementi della scheda tecnica di Honor 100 Pro

Per prima cosa, Honor 100 Pro migliorerà quanto visto con il suo predecessore, passando dallo Snapdragon 8+ Gen 1 al più recente Snapdragon 8 Gen 2. Niente da fare per lo Snapdragon 8 Gen 3, ovviamente, dato che quasi certamente lo ritroveremo a bordo del futuro Honor Magic 6. Non sono previsti stravolgimenti per il display, che sarebbe un pannello punch-hole centrale AMOLED con risoluzione 2.700 x 1.224 pixel con refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 3.840 Hz.

Per ora finiscono qua le indiscrezioni su Honor 100 Pro, anche se probabilmente ne riparleremo a breve, dato che per Digital Chat Station il lancio è previsto per il mese di novembre 2023.

