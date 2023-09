Volete il nuovo Google Pixel Watch 2? Allora vi toccherà aggiornare lo smartphone

Il nuovo Pixel Watch 2 sarà svelato completamente soltanto nel mese di ottobre, ma Google ha già pubblicato alcune informazioni fondamentali per l'utilizzo dello smartwatch, che probabilmente potrebbero far storcere il naso ad alcuni utenti. I nuovi requisiti minimi di Pixel Watch 2, eliminano una versione di Android precedentemente supportata dal primo smartwatch di Google, tagliando fuori una buona fetta di utenti del sistema operativo mobile di Big G.

L'8% degli utenti Android potrebbe non riuscire ad utilizzare Google Pixel Watch 2

Crediti: Google, Canva

Con l'arrivo della landing page dedicata, Google ha aggiornato quelli che saranno i requisiti minimi per utilizzare Pixel Watch 2, sorprendendo gli utenti con smartphone più vetusti che speravano di non vederli cambiare rispetto a quelli del primo dispositivo wearable della compagnia di Mountain View. Nella pagina, infatti, si legge che lo smartwatch “Funzionerà con la maggior parte degli smartphone con Android 9.0 o superiore e richiede un Google Account, l'app Google Pixel Watch e l'accesso ad internet“.

Vengono quindi tagliati fuori gli utenti rimasti su Android 8.0 che, in una statistica di giugno 2023, rappresentano circa l'8% degli utenti Android. Con uno smartphone più datato, quindi, è possibile utilizzare Pixel Watch ma non Pixel Watch 2, nonostante l‘app companion ufficiale ad oggi supporti ancora a pieno Android 8.0.

Non sappiamo, tuttavia, se si tratti di un requisito obbligatorio o consigliato: bisognerà attendere necessariamente l'arrivo di Pixel Watch 2 sugli scaffali dei negozi per testare effettivamente con quale versione di Android possa funzionare, se Google non chiarirà prima la vicenda.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le