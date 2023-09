Google Pixel 9: il Tensor G4 non avrà l’upgrade tanto atteso?

Quando nel 2021 Google ha lanciato Pixel 6 con il primo chip Tensor, l'obiettivo sembrava essere abbastanza chiaro: proporre una soluzione interamente realizzata in casa come alternativa a Qualcomm, MediaTek e Samsung. Purtroppo, dopo quasi 4 anni, Google sembra ancora navigare in acque agitate, con una forte dipendenza dalle terze parti per la realizzazione dei suoi chip.

Redondo lascia spazio a Zuma Pro: il chip completamente realizzato da Google si lascia attendere

Crediti: Google

Le intenzioni di Google, infatti, erano quelle di realizzare un chip completamente indipendente e gli ultimi rumor indicavano il 2024 come possibile finestra di lancio di un Tensor tutto nuovo. Purtroppo, stando alle ultime indiscrezioni, la realizzazione del chip completamente “Made in Google” potrebbe essere slittata ancora di un anno.

Tensor G4, infatti, potrebbe non usare il chip Redondo interamente realizzato da Google, ma potrebbe essere alimentato dal Zuma Pro, realizzato in collaborazione con Samsung. Nel 2025, messo oramai da parte Redondo, potrebbe arrivare un Tensor G5 con Laguna Beach, il nuovo chip “fully custom”.

Ovviamente, si tratta di pure speculazioni e informazioni non confermate ufficialmente, quindi per avere la certezza sui futuri Tensor bisognerà attendere necessariamente la presentazione ufficiale di Google.

