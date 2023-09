Google Pixel 8 e 8 Pro non hanno più segreti: leak svela i prezzi in Europa

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma: i nuovi top di gamma di Google saranno presentati ad ottobre. Mancano quindi diverse settimane al debutto, eppure sembra quasi che i due dispositivi non abbiano più segreti. Un nuovo leak svela perfino quello che dovrebbe essere il prezzo in Europa, insieme ai tagli di memoria e alle colorazioni disponibili sia per Google Pixel 8 che per il fratello maggiore Pro.

Trapela il prezzo di Google Pixel 8 e 8 Pro: ecco quanto costeranno in Europa | Leak

Crediti: Google

Partiamo il modello base: Google Pixel 8 dovrebbe debuttare in Europa nelle colorazioni Hazel, Mint, Obsidian e Rose, con due opzioni per quanto riguarda lo spazio di archiviazione (ossia 128 GB e 256 GB). Il prezzo di partenza dovrebbe essere di 874€ IVA inclusa (del 23%) per poi salire a 949€ per la variante da 256 GB. I prezzi senza IVA sarebbero 710€ e 771€.

Per quanto riguarda invece Google Pixel 8 Pro, ovviamente il prezzo si fa più salato: 1.235€, 1.309€ e 1.461€ (tutti comprensivi di IVA del 23%), rispettivamente per le versioni da 128 GB, da 256 GB e da 512 GB di storage. I prezzi “puri” sarebbero 1.004€, 1.065€ e 1.188€. In questo caso le colorazioni saranno Obsidian, Bay, Porcelain e Mint. Ovviamente si tratta di prezzi leak da prendere con cautela, almeno fino ad una conferma da parte di Google. Comunque è impossibile non notare l'aumento: vedremo se queste cifre sono effettivamente quelle reali.

Intanto ricordiamo che l'evento di lancio è fissato per il prossimo 4 ottobre: oltre ai Google Pixel 8 e 8 Pro (date un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme) dovrebbe esserci anche Pixel Watch 2.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le