La Francia approva i nuovi valori SAR di iPhone 12: nessun blocco delle vendite

Nei primi giorni di settembre il governo francese ha redarguito Apple per delle discrepanze nelle radiazioni emesse (valori SAR) da iPhone 12, minacciando di bloccare le vendite dello smartphone se l'azienda non fosse intervenuta immediatamente. Nonostante secondo l'azienda di Cupertino non ci sia mai stato pericolo per la salute, l'aggiornamento è stato rilasciato tempestivamente e il problema sembra essere definitivamente rientrato.

Apple soddisfa il governo francese: i valori SAR di iPhone 12 tornano nella norma

Crediti: Apple

Con l'aggiornamento per iOS ricevuto soltanto dagli iPhone 12 sul territorio francese, Apple è riuscita a soddisfare le richieste del governo francese in pochissimi giorni. Adesso, dopo attenti test, l'ente regolatore ANFR ha potuto effettivamente verificare che le radiazioni emesse dallo smartphone incriminato siano effettivamente rientrate nella norma e che quindi non ci verifichino più i presupposti per l'interruzione e il divieto delle vendite.

In occasione del lancio dell'aggiornamento, Apple aveva dichiarato: “Il problema è relativo al protocollo utilizzato dagli enti francesi e non ci sono mai state preoccupazioni per la sicurezza“, ponendo l'accento sui metodi utilizzati dal ANFR per testare le radiazioni emesse da iPhone 12. Secondo la compagnia, infatti, non ci sarebbero mai stati problemi di sicurezza per la salute degli utenti.

