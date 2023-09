Xiaomi Wanbo X5: il nuovo proiettore smart debutta con doppio sconto ed un regalo

I proiettori Wanbo, marchio attivo su Youpin e partner della casa di Lei Jun, sono particolarmente apprezzati dai Mi Fan (e non solo) per il loro rapporto qualità/prezzo. Il nuovo modello Xiaomi Wanbo X5 – fresco di lancio – non delude le aspettative e debutta subito con un doppio sconto ed un regalo, senza contare la sempre gradita spedizione dall'Europa!

Come il resto delle soluzioni della compagnia, anche Xiaomi Wanbo X5 presenta un design minimale, con un'elegante colorazione bianca impreziosita da inserti dorati. Rispetto ad altri modelli del brand non si tratta di un proiettore smart compatto e portatile, anche se comunque le dimensioni restano sobrie. Il dispositivo offre una luminosità di 1100 ANSI Lumen ed una risoluzione nativa in Full HD (1080p), con la possibilità di decodifica in 4K e supporto HDR10.

È in grado di proiettare uno schermo fino a 180″ e non si fa mancare la messa a fuoco automatica e la correzione trapezoidale (anch'essa automatica), così come un paio di speaker stereo (2 unità da 5W) ed una doppia ventola di raffreddamento silenziosa. Lato connettività abbiamo WiFi 6 e Bluetooth 5.0 mentre per le memorie sono presenti 1 GB di RAM e 16 GB di storage. Il sistema operativo è basato su Android 9.

Il nuovo proiettore smart Xiaomi Wanbo X5 debutta in offerta con coupon su Geekbuying: oltre ad utilizzare il codice, è possibile risparmiare ulteriormente con l'extra sconto al checkout. Semplicemente basta pagare con PayPal per ottenere il prezzo indicato nel box in basso. Immancabile la spedizione gratis direttamente dall'Europa. E ciliegina sulla torta, con l'acquisto del proiettore si riceverà in regalo un telo Wanbo da 100″. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

