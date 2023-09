Xiaomi OSOTEK H200 Lite: la lavapavimenti che si inclina di 180° costa solo 214€!

È stata protagonista di offerte convenienti e anche della nostra recensione ed ora torna in una nuova veste. Xiaomi OSOTEK H200 Lite segue la scia del modello standard, ereditandone le caratteristiche principali ma ad un prezzo ancora più vantaggioso: fresca di lancio, è imperdibile con questo codice sconto e la spedizione dall'Europa!

Codice sconto Xiaomi OSOTEK H200 Lite: la lavapavimenti che si inclina più di tutte è tornata

Crediti: OSOTEK

Come per la versione classica, anche in questo caso ci troviamo alle prese con un prodotto da Xiaomi Youpin, ossia la celebre piattaforma di crowdfunding dove operano partner ed aziende satelliti della celebre casa cinese. La nuova Xiaomi OSOTEK H200 Lite è ancora una volta una pratica lavapavimenti: aspira e lava e grazie al suo corpo inclinabile di 180° è in grado di arrivare praticamente ovunque. Sotto i letti, i divani e i mobili: nessun anfratto è difficile da raggiungere grazie al suo design inclinabile e alle dimensioni abbastanza contenute.

Il resto delle caratteristiche comprendono una spazzola/mop antigroviglio, una potenza di aspirazione di 12.500 PA, un pratico display LED per visualizzare autonomia ed altri dettagli. La lavapavimenti è accompagnata da una base per la ricarica con funzione di autopulizia). Infine segnaliamo la presenza di un doppio serbatoio (da 750 ml per l'acqua pulita e da 640 ml per quella sporca): in questo modo è possibile lavare i pavimenti sempre e solo con acqua limpida, senza il rischio di contaminazioni.

Crediti: OSOTEK

La nuova lavapavimenti top Xiaomi OSOTEK H200 Lite arriva su Geekbuying e debutta in offerta con codice sconto a soli 214€: imperdibile a questo prezzo, con spedizione rapida (e gratuita) direttamente dai magazzini europei dello store. N.B. – per ottenere il prezzo indiato è necessario pagare con PayPal (in modo da beneficiare di un extra-sconto di 10$ al checkout). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

