Roidmi EVE CC: tutte le novità del nuovo robot aspirapolvere (subito in sconto)

A distanza di un po' di tempo dal precedente capitolo, Roidmi presenta EVE CC, il suo nuovo robot aspirapolvere con dock di svuotamento: un alleato per le pulizie di casa ancora più potente, dal prezzo accessibile (grazie al codice sconto dedicato) e la funzione di lavapavimenti.

Roidmi EVE CC: il nuovo robot aspirapolvere con dock di svuotamento debutta con codice sconto

Crediti: Roidmi

Rispetto al precedente EVE Plus, il nuovo modello cambia stile sia per quanto riguarda il robottino che la base di ricarica e auto-pulizia. Roidmi EVE CC è un robot aspirapolvere e lavapavimenti per tutte le tasche ma senza rinunce: abbiamo la tecnologia LiDAR per la navigazione, la mappatura degli ambienti e il riconoscimento degli ostacoli; la potenza di aspirazione sale a 3.800 PA; la batteria è un'unità da 3.200 mAh, per un'autonomia fino a 180 minuti.

Il dispositivo presenta anche una spazzola rotante a V, perfetta per evitare i grovigli di peli e capelli. Per quanto riguarda la base, questa serve sia a ricaricare il dispositivo che a svuotare in contenitore dello sporco (la dock ha una capienza di 2.5 litri). Per quanto riguarda la capacità di EVE CC, il vacuum integra un serbatoio dell'acqua da 300 ml ed un contenitore per la polvere da 260 ml.

Crediti: Roidmi

Il robot aspirapolvere Roidmi EVE CC debutta su Geekbuing con l'immancabile spedizione dall'Europa (gratis); inoltre basta utilizzare il codice sconto dedicato (lo trovate nel box coupon in basso) ed il prezzo scenderà a soli 330€. Si tratta di una cifra davvero niente male per un prodotto nuovo di zecca, dotato di dock e ottime caratteristiche! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

