ALLDOCUBE GT Book 15: il laptop economico più completo, a soli 280€ (12/512 GB SSD)

Uno dei brand più interessanti quando si parla di laptop low budget è sicuramente ALLDOCUBE: portatili dall'aspetto premium, che non rinunciano ad un corpo sottile e leggero, ad una scocca metallica e a specifiche dal rapporto qualità/prezzo super. Ora uno dei prodotti più apprezzati della casa cinese ritorna in una veste rinnovata: ALLDOCUBE GT Book 15 è un notebook dal prezzo accessibile, subito in offerta con codice sconto!

Codice sconto ALLDOCUBE GT Book 15: come risparmiare sull'acquisto del nuovo laptop low budget

In termini di design e specifiche, ALLDOCUBE GT Book 15 attinge a man bassa dal modello precedente; rispetto a quest'ultimo (disponibile in versione da 14″ e da 13″) la nuova versione monta uno schermo IPS da 15,6″ di diagonale, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Si tratta di una soluzione di dimensioni maggiori, con cornici sottili ed un angolo di visione ampio.

Non manca una tastiera full size accompagnata da un touchpad generoso; il cuore del terminale resta il processore Intel Celeron N5100 (a 10 nm con turbo boost fino a 2.8 GHz e scheda UHD Graphics fino a 800 Hz), supportato da 12 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di storage di tipo SSD. È possibile espandere la memoria fino a 3 TB ed è presente anche uno slot per schedine microSD. La batteria è un'unità da 10.000 mAh, sono presenti doppi speaker, Wi-Fi Dual Band, varie porte (USB 3.0, Type-C e HDMI) e Windows 11.

Il nuovo ALLDOCUBE GT Book 15 torna in promozione su Geekbuying, in offerta con codice sconto: il prezzo è sempre ghiotto (solo 280€) ed è presente anche la spedizione gratis.

