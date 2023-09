Basta iPhone nel governo: continuano gli screzi fra Cina e USA

Prima era toccato al colosso delle memorie Micron, adesso ad Apple: il brand californiano è l'ennesima vittima della guerra tecnologica in atto ormai da anni fra USA e Cina. Nello scontro fra le parti, la nazione asiatica è senza ombra di dubbio quella che sta venendo maggiormente penalizzata, con un'industria dei semiconduttori pesantemente rallentata dalle restrizioni occidentali. Ma ciò non significa che la Cina non si stia muovendo per rispondere al “fuoco” di una nazione con cui commerciare lato tech si fa sempre più difficile.

La Cina proibisce l'utilizzo di iPhone come smartphone lavorativi nel governo

Crediti: MacRumors

L'ultimo risvolto di questo scontro vede la Cina bannare l'utilizzo di iPhone all'interno del governo per salvaguardare la sicurezza nazionale, una mossa che ricorda molto quella degli Stati Uniti quando proibirono l'installazione e l'utilizzo del social cinese TikTok sui dispositivi governativi. Per non parlare del ban di Huawei e ZTE, da qualche anno impossibilitate a prendere parte alle infrastrutture di rete 5G in occidente.

Di conseguenza, i dipendenti di alcuni ministeri cinesi (focalizzati su investimenti, commercio e affari internazionali) avranno tempo fino a fine settembre per cambiare marchio di smartphone: il ban riguarderebbe “dispositivi di marca straniera“, anche se fra questi viene menzionata esclusivamente Apple. Ci sarebbero anche Samsung e Google, ma la prima è della Sud Corea, nazione con cui la Cina ha rapporti più distesi rispetto agli USA, mentre la seconda è ufficialmente assente dal mercato cinese.

Una mossa che arriva pochi giorni prima della presentazione ufficiale della serie iPhone 15 e che rischia di minare l'aspetto mediatico di Apple in Cina, nazione che raccoglie molte delle sue vendite globali. Secondo gli ultimi risultati di vendita del Q2 2023, il 16% degli smartphone in Cina sono iPhone, sorpassati solo da vivo e OPPO (18%) e a pari merito con Honor (16%), numeri che si alzeranno nell'ultimo trimestre, quando le vendite di Apple arrivano a toccare o superare il 20%.

Non è la prima volta che la Cina attua blocchi del genere: nel 2021, i veicoli Tesla furono bannati da strutture governative e complessi militari per paura dello spionaggio USA. In tutto ciò, recentemente le tensioni fra le due nazioni sono ulteriormente cresciute con l'avvento di Huawei Mate 60 e il rischio di nuove sanzioni per Huawei.

