AYANEO Flip è la nuova console portatile in stile 3DS, con AMD Ryzen 7

Il brand asiatico AYANEO continua a sfornare dispositivi come se non ci fosse un domani e dopo un'estate decisamente ricca, arriva un'ultima novità. Si tratta di AYANEO Flip, dispositivo annunciato circa un anno fa con un breve teaser e che ora si mostra per la prima volta in tutto il suo splendore: ecco a voi l'erede spirituale del 3DS, ma con specifiche tecniche da primo della classe.

AYANEO Flip, design svelato: ecco come si presenta la nuova console portatile

Crediti: AYANEO

Il nuovo dispositivo targato AYANEO arriva con un look minimale ed uno stile che ricorda concettualmente la console Nintendo e altre di questa tipologia, ma con una declinazione più moderna. AYANEO Flip è composto da un pad completo di tutto punto, con due stick analogici ed una croce direzionale, una tastiera completa ed un ampio display da 7″. L'azienda promette impugnatura e comfort senza pari ma resta da vedere effettivamente quanto sarà impattante il peso per l'esperienza d'uso del terminale.

Crediti: AYANEO

Al momento la casa asiatica si è limitata ad alzare il sipario sul design della console portatile, mostrandola da varie angolazioni. Tuttavia non ha ancora annunciato le specifiche complete ed il prezzo di vendita, quindi il tutto è rimandato ad un vero e proprio annuncio ufficiale. In precedenza AYANEO ha anticipato la presenza di un processore AMD Ryzen 7 6800U con GPU Radeon 680M, ma si tratta di un dettagli riportati lo scorso anno.

Crediti: AYANEO

È passato parecchio tempo dal primo annuncio di AYANEO Flip, quindi non è da escludere che alcune specifiche possano essere cambiate in corso d'opera. Comunque per ora non vi sono ulteriori informazioni, quindi restiamo in attesa di novità: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

