Apple dice addio al silicone: niente più accessori, cover o cinturini

Mancano davvero pochissime ore all'evento Wonderlust che porterà finalmente sul mercato la nuova serie di iPhone 15, ma gli i rumor degli ultimi minuti suggeriscono che Apple stia preparando una piccola rivoluzione anche per quanto riguarda gli accessori. Da sempre attenta all'ambiente, la compagnia di Cupertino potrebbe presto dire addio al silicone.

Apple è sempre più attenta all'ambiente: termina la produzione di accessori in silicone?

Crediti: Apple

Le ultime indiscrezioni emerse online suggeriscono che Apple si stia preparando ad una transizione che eliminerà dal mercato tutti gli accessori in silicone. Il cambiamento non sarà drastico ma bensì graduale, dove i vecchi modelli verranno portati fino all'esaurimento delle scorte per poi non essere più prodotti.

Così come la pelle, anche il silicone non verrà più proposto negli accessori prodotti direttamente da Apple, in favore ovviamente di materiali di nuova generazione che vengono considerati più ecosostenibili, rispetto ai precedenti.

Attualmente sono davvero tanti gli accessori prodotti da Apple in silicone, come per esempio le cover per iPhone, i cinturini per Apple Watch, gli accessori per AirTag e tanti altri ancora che spesso sono caratterizzati da colori fluo e accesi.

