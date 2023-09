Amazon investe in Anthropic: 4 miliardi di dollari per le nuove AI

Il mondo dell'intelligenza artificiale sta per vedere la discesa in campo di un nuovo, importante, attore: dopo l'all-in di Microsoft e Google e il tardivo (seppur efficace) arrivo di Meta, anche Amazon sembra essere pronta ad abbracciare il mondo dall'AI con un super investimento in una delle più promettenti startup di settore. Il colosso dell'e-commerce, infatti, ha manifestato l'intenzione di investire fino a 4 miliardi di dollari in Anthropic.

Amazon si lancia nel mondo dell'intelligenza artificiale con un super investimento

Crediti: Anthropic

Con un iniziale investimento di 1.25 miliardi di dollari per le azioni di minoranza di Anthropic, Amazon ha deciso di puntare forte sulla startup che ha dato i natali a Claude AI, uno dei principali rivali di ChatGPT. L'azienda di Jeff Bezos, inoltre, ci sarebbe aggiudicata la possibilità di aumentare il capitale investito fino a 4 miliardi di dollari, ma non è ancora certo che possa garantire una eventuale acquisizione.

Per il momento Anthropic sarà un partner fondamentale per Amazon, aiutando probabilmente anche nella creazione della nuova visione di Alexa con intelligenza artificiale. Come parte dell'investimento, inoltre, Anthropic potrà utilizzare la piattaforma AWS come base cloud principale per le operazioni che richiedono maggiore potenza di calcolo. AWS Trainium e Inferentia, inoltre, saranno alla base dei nuovi modelli sviluppati dai creatori di Claude.

L'intelligenza artificiale, quindi, non sembra essere più solo una moda ma un vero e proprio terreno di scontro su cui combatteranno le principali aziende tech nei prossimi anni.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le