AliExpress Choice Day: tre giorni di Extra sconti, spedizioni gratis e tante occasioni

Il mese di settembre è appena iniziato e già è partita una nuova promozione targata AliExpress, con tante offerte per tutti i gusti. L'evento Choice Day permette di beneficiare di tre giorni di Extra sconti, con tanti vantaggi per risparmiare e spedizioni ancora più veloci e completamente gratuite. Approfittane ora!

AliExpress Choice Day: tutto sul nuovo evento promozionale, con tante offerte e spedizioni rapidi e gratuite

Se siete in cerca di un prodotti tech a prezzo ribassato, allora la promo Choice Day di AliExpress è l'occasione perfetta: nella pagina dedicata all'evento trovate tanti dispositivi in offerta e non solo. Ogni 15/30/45$ di spesa si riceveranno automaticamente 3/6/9$ di sconto: questi vengono applicati direttamente nel carrello, quindi non resta che scegliere i prodotti che ti interessano. Inoltre la spedizione è gratis per tutti gli ordini superiori ai 10$. La promozione è attiva fino alle ore 8:59 del 6 settembre 2023.

Le offerte arrivano anche fino al 50% di sconto e tra le soluzioni disponibili trovi auricolari true wireless, hub usb, accessori smart Xiaomi Mijia, indossabili, caricatori, mouse, lampade intelligenti e tanto altro ancora. Conviene dare direttamente un'occhiata alla pagina della promo AliExpress Choice Day, in modo da scoprire tutti i prodotti in sconto! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le