L’AI di Firefly arriva anche in Adobe Premiere Pro e After Effects

Adobe continua ad integrare l'intelligenza artificiale Firefly all'interno delle applicazioni del pacchetto Creative Cloud, questa volta andando a migliorare la creazione di video con Premiere Pro e After Effects. Le novità potrebbero essere meno “clamorose” di quelle introdotte in Photoshop, ma gli editor video apprezzeranno sicuramente le nuove possibilità offerte dall'intelligenza artificiale.

Audio migliorato e oggetti in 3D: le novità di Adobe Firefly in Premiere Pro e After Effects

Con l'aggiunta di Firefly in Premiere Pro, gli utenti potranno migliorare le tracce audio parlate grazie alla funzione “Enhance Speech” che rende anche le registrazioni meno chiare, limpide come fossero state registrate in uno studio. Questa funzione rimuove automaticamente il rumore di sottofondo, ma gli utenti potranno decidere come personalizzare la propria traccia audio tramite gli slider.

After Effects, invece, aggiunge un vero e proprio spazio di lavoro in 3D per la creazione di effetti grafici (VFX) con il supporto per l'importazione dei modelli tridimensionali. L'intelligenza artificiale, in questo caso, è in grado anche di generare l'illuminazione e le ombre in base all'immagine visualizzata. Viene aggiornato anche lo strumento Roto Brush per selezionare automaticamente gli oggetti da separare dallo sfondo.

Tutte le nuove funzioni sono disponibili nelle versioni Beta di Premiere Pro ed After Effects che possono essere installate tramite Creative Cloud nel caso in cui queste app facciano parte del vostro abbonamento.

