Xiaomi MIX Fold 3 svelato: immagini e foto dal vivo

Rumor su rumor, siamo finalmente giunti al momento in cui uno smartphone come Xiaomi MIX Fold 3 viene svelato da immagini e foto, dandoci modo di averne un assaggio in anteprima. Dovrebbero separarci pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale: manca una data prestabilita, per il momento, ma il fatto che sia stato paparazzato lo avvicina all'esordio pubblico.

Appare in rete una prima immagine dal vivo di Xiaomi MIX Fold 3

Crediti: Xiaomiui

Per il suo nuovo smartphone pieghevole, Xiaomi ha voluto preservare parte dell'estetica del modello precedente, con Xiaomi MIX Fold 3 che presenta un comparto fotografico racchiuso in una barra orizzontale posta in alto. Dal lato destro vediamo la dicitura Leica, che conferma la presenza della partnership anche qua, e il modulo dell'autofocus laser con flash LED, mentre dal lato sinistro ci sono i sensori fotografici. A questo giro vediamo adottata una quadrupla fotocamera, fra cui si cela anche un teleobiettivo periscopiale, mentre gli altri sensori dovrebbero essere quello principale, l'ultra-grandangolare e un teleobiettivo standard.

È ancora presto per dirlo con certezza, ma la fotocamera non sembra sporgere molto, il ché non è poco considerata la presenza di una lente periscopiale. Non a caso, nei teaser ufficiali si era parlato di teleobiettivo periscopiale compatto, e di tutta una serie di tecnologie al servizio del comparto fotografico. Finora gli smartphone pieghevoli erano rimasti uno o più passi indietro rispetto ai top di gamma tradizionali in termini di foto e video, ma con MIX Fold 3 appare sempre più chiaro che questo gap voglia essere colmato.

Purtroppo per ora le immagini finiscono qua, ma se foste curiosi di scoprire meglio Xiaomi MIX Fold 3 allora potete farlo nell'approfondimento dedicato.

