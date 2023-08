MIUI 15 e Android 14: quali modelli si aggiorneranno

Si sta avvicinando il momento in cui assisteremo al lancio ufficiale dell'aggiornamento ad Android 14 da parte di Google, e contemporaneamente di quella alla MIUI 15 da Xiaomi. Come ben noto, la compagnia cinese è eterogenea nel rilascio degli aggiornamenti: non tutti i modelli li ricevono in modo uniforme, senza contare la differenza fra MIUI e Android e che i sub-brand possono seguire strategie di aggiornamento diverse. In questo articolo, cerchiamo di capire quali smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO dovrebbero ricevere l'aggiornamento ad Android 14 e quali sarebbero esclusi dalla lista.

Ultimo aggiornamento: agosto 2023

Ecco quali smartphone e tablet dovrebbero aggiornarsi a MIUI 15 e Android 14

Le novità di MIUI 15 e Android 14

Secondo la tabella di marcia, a maggio sono arrivate le prime ROM Android 14 Developer Preview, mentre durante l'estate, fra luglio e agosto, dovrebbe partire la fase Android 14 Beta, a cui poi seguirebbe infine il rilascio stabile a partire da novembre per poi proseguire fino alla prima metà del 2024.

Non conosciamo ancora quali saranno le novità della MIUI 15 di per sé, ma conosciamo bene quelle di Android 14, seppur sappiamo che non sempre Xiaomi fa sue tutte le modifiche apportate da Google. Detto questo, il major update cambierà diverse cose, come l'aggiunta delle gesture predittive, con cui avere un'anteprima dell'azione che si farebbe usando una determinata gesture ed evitare che la si faccia per errore. C'è poi il supporto nativo al più efficiente codec AV1. al formato Ultra HDR e alla comunicazione satellitare (a patto che l'hardware dello smartphone la preveda), la maggiore facilità nella disinstallazione di bloatware e app indesiderate, l'aggiunta dell'API Photo Picker per far sì che le app abbiano accesso solo alle foto selezionate e non all'intera galleria.

Ma anche la possibilità di far lampeggiare il flash LED alla ricezione delle notifiche, font più grandi e leggibili fino al 200%, il divieto per le app di chiudere altre app in background, un Material You più audace, più privacy per la registrazione dello schermo e la funzione Pixel Power-off Finder per ritrovare più facilmente lo smartphone smarrito. Altra gradita novità sarà il menu per sapere lo stato d'usura della batteria, più supporto a pennini e tastiere per tablet e tutte le varie novità a tema IA.

Lista dei modelli aggiornati

Arriviamo quindi al punto clou di questo articolo: quali smartphone e tablet del catalogo Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno l'aggiornamento? La premessa è la solita, cioè che mancano ancora mesi prima dell'annuncio ufficiale, pertanto non c'è ancora una roadmap. Tuttavia, la politica d'aggiornamento della compagnia ci permette di stilare un elenco di quali modelli si aggiorneranno e quali no.

Modello XIAOMI Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Lite Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro Dimensity Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12X Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11i Hypercharge Xiaomi Mi 11X Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi CIVI 3 Xiaomi CIVI 2 Xiaomi CIVI 1S Xiaomi MIX 4 Xiaomi MIX Fold 3 Xiaomi MIX Fold 2 Xiaomi Mi MIX Fold Xiaomi Pad 6 Xiaomi Pad 6 Pro Xiaomi Pad 6 Max Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5 Pro Xiaomi Pad 5 Pro 5G Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ REDMI Redmi K60 Redmi K60 Pro Redmi K60 Ultra Redmi K60E Redmi K50 Redmi K50 Pro Redmi K50 Ultra Redmi K50 Gaming Redmi K50i Redmi K40S Redmi Note 12 4G Redmi Note 12 4G NFC Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 Pro/Pro+/Discovery Redmi Note 12 Pro Speed Redmi Note 12 Turbo Redmi Note 12S Redmi Note 12T Pro Redmi Note 12R Redmi Note 12R Pro Redmi Note 11 Redmi Note 11 4G Redmi Note 11 5G Redmi Note 11 NFC Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro+ Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11S Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11 SE Redmi Note 11T Redmi Note 11T Pro/Pro+ Redmi Note 11E/11R Redmi Note 11E Pro Redmi 12 Redmi 12 5G Redmi 12C Redmi Pad POCO POCO F5 POCO F5 Pro POCO F4 POCO F4 GT POCO X5 POCO X5 Pro POCO X4 Pro POCO X4 GT POCO M5 POCO M5s

