Xiaomi 14 Ultra potrebbe arrivare prima del previsto

Da un po' di tempo a questa parte sono iniziati i leak in merito al prossimo top di gamma della casa di Lei Jun. Nonostante manchi ancora parecchio al debutto, non sono mancate immagini render e varie indiscrezioni sulle specifiche ed ora arriva una novità anche per gli amanti delle versioni super top, con i primi dettagli sull'uscita di Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Ultra spunta nel database IMEI, con un indizio sul periodo d'uscita

Crediti: GSMChina

Parlare della prossima variante Ultra appare quanto mai prematuro, ma sappiamo bene come funzionano le indiscrezioni sul mondo tech cinese. E infatti i primissimi dettagli riguardano l'uscita sul mercato, grazie ad una probabile certificazione. Un nuovo dispositivo Xiaomi è comparso nel database IMEI, in riferimento alla variante China e quella Global. Dovrebbe trattarsi proprio di Xiaomi 14 Ultra, siglato 24030PN60C e 24030PN60G (rispettivamente in riferimento al modello CN e quello internazionale). È interessante notare le cifre “2403”: visti i precedenti, il lancio del dispositivo dovrebbe avvenire nel corso del mese di marzo 2024.

Crediti: GSMChina

Per amor di precisione ricordiamo la sigla dell'attuale Xiaomi 13 Ultra, ossia 2304FPN6DG e 2304FPN6DC (Global e China): in questo caso il debutto è avvenuto proprio ad aprile 2023 (quello internazionale a giugno). Quindi le cifre farebbero riferimento alla Cina mentre il lancio in altri mercati potrebbe essere fissato per maggio 2024 (ma si tratta solo ed esclusivamente di un'ipotesi).

Tornando a Xiaomi 14 e 14 Pro, anche i due modelli “minori” sono presenti nel database IMEI, rispettivamente con le sigle 23127PN0CC/23127PN0CG e 23116PN5BC/23116PN5BG. I prossimi top di gamma dovrebbero debuttare in patria a novembre o dicembre e sono già trapelate in rete varie indiscrezioni sia sul design (con tanto di immagini) che sulle specifiche.

