Xiaomi 14 Pro sarà più pregiato che mai, a partire dai materiali

Continua il toto-specifiche per Xiaomi 14 Pro, uno dei modelli di smartphone che inaugurerà, probabilmente per primo, la prossima generazione di top di gamma. Del terminale si è già parlato in lungo e largo in termini di caratteristiche tecniche, di come miglioreranno le prestazioni e le capacità fotografiche, ma il leak odierno si concentra su un aspetto non di poco conto: i materiali della scocca.

Xiaomi 14 Pro avrà materiali pregiati: spunta l'indiscrezione in rete

Xiaomi 14 Pro uses the most Premium materials for it's design and therefore the cost is also high

Il leak arriva da parte dell'insider Kartikey Singh, che su X parla di come sarà costruito Xiaomi 14 Pro, descritto come uno smartphone dotato di scocca in vetro e ceramica per un telaio in titanio e alluminio. Una combinazione che doterebbe il prossimo top di gamma Xiaomi di una sensazione al tatto più premium ma anche di una maggiore resistenza, grazie ai materiali coinvolti.

Allo stesso tempo, però, questa configurazione farà sì che Xiaomi 14 Pro sia più costoso rispetto al suo predecessore, che ricordiamo è arrivato in Italia al prezzo di 1.399,90€. Anche perché il leaker menziona anche l'introduzione della tecnologia di comunicazione satellitare, che assieme al nuovo System-on-a-Chip, alle nuove batteria e ricarica, alla nuova fotocamera e ad altre piccole ma importanti migliorie contribuirebbe all'innalzamento di prezzo.

