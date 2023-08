Xiaomi 13, 13 Pro, 12T e Pad 6 si aggiornano ad Android 14 Beta 3 | Download

Aggiornamento 11/08: le nuove ROM sono anche disponibili al download, le all'interno dell'articolo.

In seguito all'evento Google I/O 2023, Xiaomi è salita sul carro dell'aggiornamento ad Android 14 Beta, e come gli anni precedenti anche a questo giro alcuni suoi smartphone possono già aggiornarsi, cioè Xiaomi 13, 13 Pro, 12T e Pad 6. Grazie al programma Developer Preview, gli smanettoni potranno installare l'ultima versione del robottino verde sul proprio smartphone con mesi di anticipo rispetto alla release stabile che arriverà nell'autunno 2023.

Android 14 Beta arriva sui primi smartphone e tablet Xiaomi: ecco come scaricarlo e installarlo

Come sempre, però, ci teniamo a sottolineare che Android 14 Beta non è una ROM per l'utilizzo quotidiano, ed è pensata principalmente per quegli sviluppatori che vogliono testarla in anticipo per portarsi avanti col lavoro. Anche un utente normale può installarla, ma sapendo che quasi sicuramente andrà incontri a malfunzionamenti di vario tipo, oltre al fatto che l'aggiornamento ad Android 14 non aggiorna la MIUI, pertanto mancano tutte quelle funzioni che prevedibilmente vedremo in azioni quando uscirà la MIUI 15 basata su Android 14.

Come installare Android 14 Beta 3

Detto questo, se siete fra i possessori di uno dei modelli compatibili e voleste provare Android 14 Beta 3, potete farlo scaricando la rispettiva build:

Xiaomi 13 Global China

Xiaomi 13 Pro Global China

Xiaomi 12T Global

Xiaomi Pad 6 China



Una volta scaricata, prima di procedere con l'installazione è consigliato un backup in quanto dovrete formattare la memoria dello smartphone. Inoltre, è necessario che abbiate effettuato lo sblocco del bootloader.

Scarica sul tuo PC Windows il software MiFlash.

Spegni lo smartphone ed entra in modalità Fastboot.

Collega lo smartphone al PC tramite cavo USB.

Apri MiFlash e clicca su “Select” per selezionare la ROM da installare.

Clicca su “Flash” per avviare l'installazione.

Se invece preferiste passare per la via ufficiale, potete candidarvi al programma di Beta Testing dal forum ufficiale; sappiate che per tutti e tre gli smartphone (tablet escluso), quella rilasciata è la MIUI Global basata su Android 14 Beta, pertanto è necessario che abbiate un software basato su ramo Global. Per capire se lo avete, potete fare riferimento alla nostra guida.

