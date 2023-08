WhatsApp: foto in HD per tutti, presto anche i video in alta definizione

Aggiornamento 18/08: lo sviluppo di questa nuova funzionalità continua e dopo l'arrivo delle foto in qualità HD nella versione stabile, anche i video in qualità originale appaiono sulle versioni beta di WhatsApp. Trovate tutte le informazioni e le novità direttamente all'interno dell'articolo.

WhatsApp ha finalmente ultimato lo sviluppo della nuova funzionalità che permetterà di inviare immagini e video nella loro qualità originale, senza costringere gli utenti a ricorrere ad altri servizi di condivisione oppure accontentarsi di immagini che spesso perdono qualità a causa della grande compressione applicata dalla nota app di messaggistica istantanea.

Su WhatsApp arriva la possibilità di inviare foto nella loro qualità originale

Inviare immagini e video nella loro qualità originale con WhatsApp, oggi è finalmente possibile almeno per quanto riguarda le fotografie. Meta, infatti, ha annunciato che è attualmente in fase di rollout sulle app mobile del celebre servizio di messaggistica istantanea la possibilità di selezionare l'opzione “HD” durante l'invio delle foto, per inviare immagini con una minor compressione e alla loro risoluzione originale.

Come visto nelle varie versioni beta che si sono susseguite nell'ultimo periodo, questa funzione sarà disponibile anche per i video, con la conferma ufficiale arrivata proprio da Meta. Attualmente, però non si conoscono ancora le tempistiche per l'introduzione di questa nuova funzionalità legata ai filmati, ma non dovrebbe volerci troppo visto l'estesa fase di test a cui è stata sottoposta la possibilità di inviare i video in HD.

