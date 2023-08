Le call lavorative arrivano anche su WhatsApp grazie alle chiamate programmate

Aggiornamento 10/08: WhatsApp torna a sviluppare una funzione che era apparsa per la prima volta in beta diversi mesi fa: le chiamate di gruppo programmate. Trovate tutte le informazioni e gli aggiornamenti all'interno dell'articolo.

In queste ore Meta ha pubblicato due nuovi aggiornamenti per la versione beta di WhatsApp introducendo nuove funzioni dedicate alle chiamate e ai messaggi vocali. Questa volta, ad ottenere una delle nuove funzioni è la versione beta per iOS, aggiornata molto meno spesso rispetto a quella Android.

Chiamate programmate e trascrizione dei messaggi vocali in arrivo su WhatsApp

Con la versione 2.23.4.4 di WhatsApp Beta per Android viene introdotta la possibilità di creare delle chiamate programmate nei gruppi. In questo modo si potrà stabilire un titolo, la data e l'orario per la chiamata di gruppo, permettendo ai partecipanti di collegarsi in tempo. Una funzione molto utile per i gruppi di lavoro che utilizzano l'app di Meta per la comunicazione.

La versione 23.3.0.73 di WhatsApp Beta per iOS, invece, lascia intravedere la possibilità di trascrizione dei messaggi vocali, un po' come avviene con i bot di Telegram. In questo modo, chi non potrà ascoltare un messaggio vocale, potrà facilmente ottenere una trascrizione testuale da leggere in comodità.

In questi giorni, invece, sono arrivate nella versione stabile di WhatsApp per iOS e Android alcune nuove funzioni precedentemente viste in beta: per esempio, è possibile aggiungere al proprio stato una nota vocale.

Aggiornamento 10/08: le chiamate di gruppo programmate tornano in Beta

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione 2.23.17.7 di WhatsApp Beta per Android, Meta ha introdotto nuovamente nell'app di messaggistica istantanea la possibilità di creare delle chiamate vocali di gruppo programmate, uno strumento che potrebbbe tornare molto utile a chi utilizza WhatsApp anche per lavorare. Alla chiamata sarà possibile assegnare un nome, una data ed un orario di inizio, mentre nel gruppo apparirà un widget che consentirà di unirsi rapidamente alla chiamata quando questa sarà attiva.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le