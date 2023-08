vivo Pad Air praticamente ufficiale: l’azienda svela tutto

Di tanto in tanto accade che una compagnia decida di anticipare i leaker e pubblicare tutto sul suo nuovo prodotto: è questo il caso del vivo Pad Air, nuova versione del tablet vivo. Il nome ci dà già un'idea di quale sia il target, cioè un prodotto più “leggero” rispetto a vivo Pad 2, specialmente quando si parla del prezzo di vendita.

vivo Pad Air sta arrivando: tutto su immagini, scheda tecnica e disponibilità

Design e display

Crediti: vivo Crediti: vivo Crediti: vivo

vivo Pad Air è disponibile nelle tre colorazioni Free Blue, Brave Pink e Easy Silver, ha uno spessore di 6,67 mm, un peso di 530 grammi e mantiene il design del modello principale con la fotocamera circolare posta in alto a sinistra. Quello montato è un pannello LCD da 11,5″ 2.8K (2.880 x 1.800 pixel) con refresh rate adattivo a 144 Hz rapporto di forma in 3:2, ideale per mostrare più contenuti a schermo rispetto al classico 16:9.

Specifiche tecniche

Crediti: vivo Crediti: vivo Crediti: vivo

Sotto al cofano, vivo Pad Air riprende il discorso avviato con il primo tablet, ritornando da MediaTek a Qualcomm e riadottando lo stesso Snapdragon 870 del primo vivo Pad. Per chi non lo conoscesse, è un SoC a 7 nm con CPU octa-core Kryo 585 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,80 GHz) e GPU Adreno 650. L'alimentazione è garantita da una batteria da 8.500 mAh, più piccola della 10.000 mAh di Pad 2 ma con lo stesso supporto alla ricarica rapida a 44W.

Lato connettività troviamo supporto Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C 3.1 e probabilmente 4 speaker stereo, mentre le fotocamere sarebbero da 13 e 8 MP. Ultima ma non ultima la vivo Pencil, che permetterà di prendere appunti, disegnare e sfruttare le funzionalità dedicate del software OriginOS 3 Ocean basato su Android 13.

Prezzo e disponibilità

Anche se è stato annunciato ufficialmente, non sappiamo ancora quando sarà presentato e quanto costerà vivo Pad Air, oltre al non sapere se e quando arriverà sul mercato Global (anche se probabilmente non accadrà).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le