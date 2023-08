Tante novità in arrivo per la tastiera Gboard: AI, scrittura a mano e molto altro

Recentemente Google si è soffermata molto sull'esperienza utente di Android sui dispositivi con schermo più grande come i tablet, ma sembra che le novità siano in arrivo anche per la tastiera Gboard con tante nuove funzioni scoperte nell'ultimo aggiornamento dell'app. Se vi state chiedendo se l'intelligenza artificiale di Google arriverà anche sulla tastiera, la risposta è: ovviamente si (come sempre negli ultimi mesi).

Google sta per rivoluzionare la tastiera Gboard grazie ad un nuovo aggiornamento

Analizzando il file APK della versione 13.3 della tastiera Gboard, gli esperti di 9to5Google sono riusciti a scovare diverse nuove funzioni in arrivo nell'applicazione, come per esempio la scrittura a mano con la penna digitale, una modalità compatta per la dettatura e degli sticker generati con l'intelligenza artificiale. Ovviamente, l'AI di Google potrà generare anche il testo da scrivere, scegliendo addirittura quale tono utilizzare.

La novità più grande sembra essere la nuova modalità di scrittura a mano che guadagna il supporto per le penne digitali: questa modalità è in grado di convertire automaticamente la nostra scrittura in testo, in modo da semplificare l'annotazione degli appunti oppure i dettagli di cui si deve prendere nota molto velocemente. Come accennato in precedenza, l'integrazione con l'intelligenza artificiale introdurrà anche la funzione “Proofread with Gboard” che consentirà di correggere automaticamente la grammatica, la punteggiatura e lo spelling in un solo tap.

Purtroppo non ci sono informazioni su quando queste nuove funzioni saranno disponibili per tutti, ma con delle funzioni così ben eleborate è possibile che Google decida di offrire una presentazione in pompa magna per la prossima versione di Gboard.

