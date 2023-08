Samsung Galaxy S24: buone notizie per la batteria (ma non per tutti)

Sono mesi che girano voci attorno alla scheda tecnica della serie Samsung Galaxy S24, e una delle indiscrezioni più interessanti è senz'altro quella relativa alle batterie. Si vociferava che per i suoi futuri top di gamma la compagnia sud-coreana avrebbe adottato delle unità più capiente ma senza aumentare le dimensioni, e adesso i dettagli che stanno circolando sembrano confermare questa ipotesi.

La capienza delle batterie della serie Samsung Galaxy S24 aumenterà, ma non per tutti

Samsung Galaxy S24+ and S24 Ultra battery information is 4755mAh and 4855mAh, and typical values are about 4900mAh and 5000mAh. pic.twitter.com/qDMjXSn8OE — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 31, 2023

Come postato su X dal leaker Ice Universe, le batterie di Samsung Galaxy S24+ ed S24 Ultra avrebbero un amperaggio pari a 4.900 mAh per il Plus e 5.000 mAh per l'Ultra. E se per quest'ultimo non ci sarebbero novità rispetto ad S23 Ultra, ci sarebbe un passo in avanti per il Plus rispetto ai 4.700 mAh di S23+. Un miglioramento che potrebbe essere dettato dall'utilizzo di nuove tecnologie, fra cui l'adozione delle cosiddette batterie a stato solido.

Questa non sarà ovviamente l'unica novità della serie S24: di recente si è parlato di materiali più resistenti, di una ricarica più rapida, della fotocamera e del passaggio da Snapdragon ad Exynos.

