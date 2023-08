Nuovi teaser per OnePlus Ace 2 Pro: tantissima RAM, ma anche più ergonomia

Siamo nel vivo della campagna di promozione per OnePlus Ace 2 Pro, il nuovo top di gamma che arricchirà il catalogo dell'azienda con un modello più performante che mai. OnePlus ha dichiarato di essere cambiata e di aver abbandonato la strategia dei modelli Pro e T dei suoi flagship annuali, ma Ace 2 Pro farà quello che facevano questi modelli, cioè innalzare ulteriormente l'asticella della scheda tecnica.

OnePlus Ace 2 Pro è sempre più vicino, e adesso lo conosciamo ancora meglio

Crediti: OnePlus

Era il segreto di Pulcinella, ma adesso è ufficiale: per la prima volta per la compagnia, OnePlus Ace 2 Pro avrà al suo interno fino a 24 GB di RAM LPDDR5X (prodotta da SK Hynix) e 1 TB di ROM UFS 4.0. Finora soltanto Red Magic 8S Pro aveva fatto altrettanto, ma da qui in avanti vedremo sempre più smartphone premium spingere per avere così tanti GB di memoria, anche a marchio OPPO e Realme; e per chi crede che sia inutile, consiglio di leggere questo articolo.

OnePlus specifica che questo quantitativo di memoria migliorerà le prestazioni, rendendo l'apertura delle app più rapida del 16%, aumentando di 20 volte la lettura dei dati in memoria e potendo tenere fino a 41 app attive in background per 72 ore.

Crediti: OnePlus

Si parla poi di ergonomia, perché con OnePlus Ace 2 Pro si è scelto di cambiare la posizione del lettore d'impronte, sempre ottico e integrato sotto allo schermo. Sarà spostato 2 cm più in alto, un posizionamento più comodo per il pollice rispetto a prima, trovandosi così laddove il dito si poggia naturalmente.

Queste non saranno le uniche novità di OnePlus Ace 2 Pro, che avrà un nuovo schermo Rainwater Touch, prestazioni da primo della classe, una ricarica rapida molto potente e un design rifinito, per uno smartphone la cui data di presentazione è dietro l'angolo.

