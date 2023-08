NIO Phone: svelato lo smartphone “automobilistico”, fra immagini, data e Antutu

Aggiornamento 30/08: trapela la data di lancio del NIO Phone, la trovate all'interno dell'articolo.

Ultimamente stiamo assistendo ad una strana tendenza nel mercato: i produttori di smartphone si stanno dedicando all'automotive, mentre i brand di automobili sembrano interessati al settore mobile. Tutto ciò si concretizzerà con il NIO Phone, il primo smartphone di NIO che ha generato tanta curiosità ma che sembra non conviene affatto per quanto riguarda lo stile. Le immagini condivise della stessa azienda hanno generato una serie di reazioni contrastanti negli utenti.

NIO Phone nella prima immagine render: ecco come potrebbe essere fatto lo smartphone del brand

La prima immagine render è arrivata tramite un tweet pubblicato dal profilo ufficiale, quindi (in teoria) appare quanto mai veritiera. NIO Phone, questo il possibile nome, presenta un modulo fotografico circolare contenente al suo interno tre sensori disposti a triangolo, il flash LED ed un elemento aggiuntivo non specificato (probabilmente l'autofocus laser o un sensore ToF). Il render ha dato il via ai commenti e non sono mancate critiche da parte degli utenti, con numerosi paragoni che lo accostano ad iPhone 14 Pro, Huawei Mate 50 e Honor Magic 5, per citarne alcuni.

Secondo gli utenti, il dispositivo manca di originalità e in alcuni casi si sono limitati semplicemente a definirlo “brutto“. Comunque c'è da dire che un'immagine non fa il prodotto definitivo: probabilmente NIO ha pubblicato questo render per stimolare i fan, per ricevere un feedback o semplicemente per far parlare di sé. Potrebbe trattarsi di un prototipo o solo di un'idea, ma nel frattempo lo smartphone è apparso nel database Antutu, confermando la volontà di puntare sulle performance con lo Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition.

Crediti: Antutu

Il punteggio ottenuto sul benchmark Antutu è in linea con quello dei top di gamma di attuale generazione, in questo caso con una configurazione di memorie da 12 GB di RAM e 1 TB di ROM. Mancano ancora conferme specifiche, ma la scheda tecnica dovrebbe comprendere uno schermo punch-hole AMOLED Quad HD+ e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 100W. La presentazione è prevista per fine settembre, ma all'orizzonte non si staglia solo il primo smartphone ma anche il primo smartwatch NIO.

