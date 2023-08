I giochi di Netflix arrivano anche in TV: al via i primi test

I segnali c'erano proprio tutti e nelle ultime ore sono arrivate anche le conferme ufficiali: Netflix si lancia nel cloud gaming iniziando i test che portano i primi videogiochi direttamente sulla TV di casa. Da diversi mesi, oramai, si vociferava della possibile scelta di Netflix di ampliare la propria offerta multimediale portando sul servizio di streaming più famoso al mondo anche i videogiochi in cloud, ma nelle ultime settimane i rumor si erano intensificati con l'arrivo di una nuova app. Adesso è ufficiale: Netflix offrirà i videogiochi in streaming anche sulla TV di casa.

Netflix si lancia finalmente nel cloud gaming: in arrivo una nuova rivoluzione?

Crediti: Netflix

La scorsa settimana è apparsa su App Store una nuova app che trasforma smartphone e tablet in controller da gioco, fugando ogni dubbio sulla possibile nuova funzionalità in arrivo su Netflix. In queste ore, invece, il colosso americano ha ufficializzato l'inizio dei test del cloud gaming in paesi selezionati, che con tutta probabilità verranno estesi a macchia d'olio nel corso delle prossime settimane. La sorpresa, tuttavia, è rappresentata dalla disponibilità del servizio anche su Mac e PC con supporto per mouse e tastiera.

A partire da oggi una porzione limitata di utenti in Canada e Regno Unito possono iniziare a testare il servizio di cloud gaming con due diversi giochi: Oxenfree di Night School Studio e Molehew’s Mining Adventure, un piccolo gioco arcade molto apprezzato da critica e giocatori. I dispositivi compatibili, come accennato in precedenza, includono anche Mac e PC, ma il test sarà disponibile principalmente su : Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, LG, Nvidia Shield TV, Roku, Samsung Smart TV e Walmart ONN. Ovviamente, per giocare in TV, sarà necessaria la nuova app Controller.

Non ci resta quindi che attendere che i test vengano estesi anche all'Italia per provare le caratteristiche del nuovo servizio di gaming di Netflix.

