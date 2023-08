Zuck vs Musk: scintille sui social, e ora lo scontro potrebbe saltare

Anche se si sta inasprendo la diatriba fra Mark Zuckerberg ed Elon Musk, allo stesso tempo si sta allontanando l'eventualità che fra i due possano effettivamente lottare sul ring. Tutto è partito con il lancio di Instagram Threads, un rivale di Twitter X la cui genesi non è stata presa particolarmente bene da Elon, facendo partire una serie di frecciatine per niente velate contro il CEO di Meta. Nasce così la volontà da parte dei due di sfidarsi a una vera e propria sfida fisica, un caso più unico che raro in cui due importanti AD del mondo tech decidono di darsele di santa ragione.

Mark Zuckerberg ed Elon Musk continuano a battibeccare sui social, salgono i dubbi sull'evento

Sin da subito, Mark Zuckerberg si è dimostrato particolarmente disposto a scontrarsi con Elon Musk: forte del suo background sul ring, in particolar modo nella disciplina del Jiu-Jitsu, si troverebbe faccia a faccia con un Elon scarsamente allenato per una sfida del genere; per sua stessa ammissione, la sua mossa migliore si chiama “Il Tricheco, dove mi siedo sull'avversario e non faccio null'altro“.

Fra un battibecco social e l'altro, Mark ha proposto una data per l'evento, e a quel punto la vicenda si è ulteriormente accesa, con Elon che prima sembra rimandare (“potrei dovermi operare prima a collo e schiena“) salvo poi parlare col governo italiano per la “location epica” in cui si vorrebbe organizzare l'evento. Non sono mancate frecciatine alle rispettive compagnie, con Musk che vuole streammare la sfida mentre Zuckerberg afferma che sarebbe meglio farlo su Meta, dato che possiede un tool interno per la raccolta fondi.

This is the full message: pic.twitter.com/UzbKoIkFOc — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2023

I due sono arrivati a parlarsi in privato: “Se vuoi ancora fare un vero incontro di MMA, allora dovresti allenarti da solo e farmi sapere quando sei pronto per gareggiare. Non voglio continuare a pubblicizzare qualcosa che non accadrà mai, quindi dovresti o decidere che lo farai e farlo presto, oppure dovremmo andare avanti“, afferma Mark, con Elon che risponde “Lunedì sarò a Palo Alto. Combattiamo nel tuo ottagono. Non mi sono allenato molto, a parte un breve incontro oggi con Lex Fridman. Anche se penso che sia molto improbabile, data la nostra differenza di dimensioni, forse sei un moderno Bruce Lee e in qualche modo vincerai.”

A questo punto, Mark si è così espresso su Instagram Threads: “Penso che siamo tutti d'accordo che Elon non è serio ed è ora di voltare pagina. Ho offerto un vero appuntamento. Dana White (presidente dell'UFC, ndr) si è offerto di rendere questa una legittima competizione per beneficenza. Elon non conferma una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico, e ora chiede invece di fare un giro di pratica nel mio cortile. Se mai Elon prende sul serio un vero appuntamento e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è ora di andare avanti. Mi concentrerò sulla competizione con persone che prendono lo sport sul serio.“.

