IT-Alert: stanno per ripartire i test, ecco dove e quando

Fra il mese di giugno e luglio sono ufficialmente partiti i test per il rilascio pubblico di IT-Alert, il sistema di allerta nazionale sviluppato dal governo italiano. E dopo le prime regioni in cui è stato inizialmente testato, in queste ore è arrivata la notizia che i test stanno per ripartire in altre regioni italiane.

Crediti: IT-Alert

La prima a testare IT-Alert fu la Toscana il 28 giugno, a cui seguirono Sardegna il 30 giugno, Sicilia il 5 luglio, Calabria il 7 luglio e infine Emilia Romagna il 10 luglio. Ecco il calendario dei prossimi test:

12 settembre : Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche

: Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche 14 settembre : Piemonte, Puglia e Umbria

: Piemonte, Puglia e Umbria 19 settembre : Basilicata, Lombardia e Molise

: Basilicata, Lombardia e Molise 21 settembre : Lazio, Valle d’Aosta e Veneto

: Lazio, Valle d’Aosta e Veneto 26 settembre : Abruzzo, Liguria e Provincia Autonoma di Trento

: Abruzzo, Liguria e Provincia Autonoma di Trento 13 ottobre: Provincia Autonoma di Bolzano

In ognuna delle rimanenti regioni italiane, i test di IT-Alert si terranno alle ore 12:00: allo scoccare dell'orario, tutti coloro che si troveranno nella zona interessata riceveranno sul telefono (se acceso e connesso alla rete telefonica) un messaggio di test con annesso segnale acustico, per simulare l'invio dell'avviso in caso di terremoti, alluvioni, maremoti o pericoli imminenti. Maggiori dettagli li trovate nella pagina dedicata.

