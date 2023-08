Infinix Zero 30 5G vuole sfidare i Camera Phone: ecco immagini e specifiche

Il brand asiatico annuncia il debutto del nuovo Infinix Zero 30 5G, dispositivi di fascia media che proverà a sfidare i Camera Phone del momento: ecco le ultime novità con tanto di immagini dal vivo e dettagli sulle specifiche, in attesa del debutto (fissato per i primi di settembre).

Infinix Zero 30 5G: cosa aspettarsi dal prossimo mid-range che mira ai Camera Phone

Crediti: GSMArena

Anche se al momento i dettagli tecnici non sono troppo abbondanti, una cosa è cerca. Il nuovo Infinix Zero 30 5G sembra seguire le orme del predecessore, puntando ad offrire caratteristiche da Camera Phone in una fascia di prezzo abbordabile. Il modello Zero 20 ha debuttato con un sensore principale Samsung HM2 da 108 MP ma la vera sorpresa è stata la selfie camera, un'unità da 60 MP con tanto di stabilizzazione ottica OIS. Per quanto riguarda il nuovo dispositivo in arrivo, le indiscrezioni fanno riferimento ad una selfie camera da 50 MP, posizionata all'interno di un punch hole centrale. Il comparto fotografico sarà dotato della stabilizzazione OIS; inoltre sarà in grado di effettuare video in 4K a 60 fps, una caratteristica ghiotta per i content creator in cerca di un telefono completo ma economico.

Crediti: GSMArena Crediti: GSMArena

In termini di design, Infinix Zero 30 5G sembra continuare sulla scia del precedente modello, anche se a questo giro il look è impreziosito da un display con bordi curvi a 60° (con risoluzione Full HD+, 2400 x 1080 pixel). I bordi avrebbero uno spessore di appena 2,8 mm e non mancherebbe la certificazione IP53 contro polvere e schizzi. Lato memorie troveremo 12 GB di RAM, il supporto alla RAM virtuale fino a 9 GB aggiuntivi e 256 GB di spazio di archiviazione.

Crediti: Infinix

Il cuore del terminale dovrebbe essere il Dimensity 1100 di MediaTek ma al momento i dettagli terminano qui. Non ci sono ancora informazioni sul prezzo mentre l'uscita è in programma per il 2 settembre, come confermato dalla stessa azienda.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le