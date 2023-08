Intel in Italia, salta l’accordo: il governo cambia idea e taglia i fondi

Lo scorso giugno, Intel ha annunciato la volontà di aprire la sua prima fabbrica in Polonia. È stato poi il turno della Germania, che non soltanto sarà la nazione dove sorgerà il primo impianto europeo di TSMC, ma anche quella dove Intel aprirà la sua prima fabbrica, utilizzando processi produttivi di ultimissima generazione. C'è poi la Francia, dove sorgerà il nuovo centro di Ricerca e Sviluppo che renderà la nazione la sede europea di Intel per High Performance Computing e intelligenza artificiale. Ultima ma non ultima l'Irlanda, dove il chipmaker statunitense espanderà i suoi impianti per portare nel continente il suo processo Intel 4. In tutto ciò, che fine ha fatto l'Italia?

Niente fabbrica Intel in Italia, non è stato raggiunto l'accordo fra le parti

Era marzo 2022 quando Intel annunciava il suo piano d'espansione sulla scia dell'European Chips Act, programma da oltre 43 miliardi d'euro per ravvivare la fabbricazione di microchip in Europa e farla salire dal 10% al 20% della produzione globale. Un programma utile non soltanto per l'ingresso di realtà estere come Intel e TSMC ma anche per i chipmaker europei: in Francia, STMicroelectronics investirà 7,4 miliardi per una nuova fabbrica in zona Crolles, mentre in Germania nascerà un nuovo impianto Infineon da 5 miliardi.

Quando si parla dell'Italia, invece, le cifre in ballo sono nettamente inferiori: sempre STMicroelectronics, chipmaker italofrancese nato dalla fusione della divisione semiconduttori di Olivetti e Telettra e la francese Thomson, ha investito per espandersi in Italia, seppur solo 730 milioni a fronte dei miliardi necessari per competere su scala globale. Potrei citare anche il KDT JU, partnership fra Europa e Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede finanziamenti da soltanto 20 milioni per “ricerca e innovazione nella progettazione di componenti elettronici, nonché la loro produzione e integrazione in sistemi intelligenti“. O il Chips Act italiano, che prevedrebbe 225 milioni da qui al 2030 ma di cui non si è più saputo nulla.

Le ultime notizie ufficiali sulla situazione fra Intel e Italia risalgono a giugno, quando il presidente del Veneto Luca Zaia affermava che il Veneto fosse pronto ma che fosse necessario “attendere la decisione di Intel, non su dove lo farà ma se lo farà davvero“. E dopo mesi di silenzio, sarebbe arrivata la fumata nera, che gli addetti ai lavori sembrano collegare in maniera più o meno diretta alla fallita acquisizione di Tower Semiconductor. Intel avrebbe dovuto acquisire per 5,4 miliardi il chipmaker israeliano, che in Italia ha un impianto di produzione ad Agrate in collaborazione con la succitata STMicroelectronics.

Non è ben chiaro il collegamento fra l'acquisizione di Tower e l'ingresso in Italia di Intel, ma il vero snodo cruciale sarebbe la componente economica. La trattativa partì nel 2022, periodo del governo Draghi, e sul piatto vennero messi 4,15 miliardi dal governo italiano tramite il Decreto-Legge 17 dell'1 marzo 2022. Con il passaggio al governo Meloni, la trattativa andò in stallo, e invece del previsto Piano Nazionale della Microelettronica di fine estate è arrivato il Decreto-Legge 104 dell'agosto 2023, che abbassa i fondi della legge Draghi da 4,15 a circa 2/2,5 miliardi. Non resta che attendere la pubblicazione del Piano nazionale della Microelettronica, che secondo il ministro Adolfo Urso “sarà alla base del Chips act italiano“, ma parliamo comunque di cifre insufficienti per soddisfare i requisiti di Intel.

