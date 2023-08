Ancora “conferme” sul look di Huawei Mate 60: come potrebbe essere il nuovo flagship

Aggiornamento 4/08: arrivano altre “conferme” per quanto riguarda il design di Huawei Mate 60. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Nel percorso che ci porta a scoprire un nuovo smartphone, nel 99% dei casi spuntano prima le immagini render e poi seguono le foto dal vivo, e il tutto si conclude con l'annuncio ufficiale. Nel caso di Huawei Mate 60 non è andata così, invece, perché prima sono apparse foto reali che hanno anticipato i render, che non sono però tardati a comparire su Twitter. In questo modo i più curiosi possono avere un assaggio di come potrebbe apparire il prossimo Mate, anche se rimangono ancora molti dubbi a riguardo (specialmente dopo le ultime novità): proviamo a fare chiarezza.

Huawei Mate 60 si mostra nelle immagini render fatte circolare in rete: sarà veramente così?

Crediti: Teme

Quello che vediamo è un retro con un peculiare modulo fotografico, che conserva le forme rotonde che la gamma Mate conserva dal Mate 30 del 2019 e che da allora ha evoluto fino all'ultimo Mate 50. I sensori fotografici sono sempre quattro (prevedibilmente primario, ultra-grandangolare e due teleobiettivi) ma questa volta sono divisi in due coppie dalla barra orizzontale che li separa riprendendo la stessa colorazione della scocca. Una scelta indubbiamente originale, anche se il risultato potrebbe lasciare interdetti non essendo una forma oggettivamente elegante e minimale.

Crediti: Teme

Il dubbio sulla veridicità delle immagini proviene dalla fonte, cioè l'insider Teme, che più di una volta in passato ha pubblicato render che non sempre si sono rivelati del tutto corrispondenti al prodotto finale. È un qualcosa che può capitare anche ai leaker più affidabili: le compagnie sono solite testare più forme per i propri prodotti, creando prototipi che possono quindi finire vittime di foto e render. Come afferma lo stesso Teme, quelli visti finora sono render embrionali sulla base delle informazioni trapelare in rete.

E infatti a distanza di pochissimo è arrivata un'importante novità: sono trapelate delle immagini che mostrano il presunto stampo in metallo utilizzato per la creazione della back cover di Huawei Mate 60. Di conseguenza lo stesso Teme ha realizzato un nuovo concept render che potrebbe offrirci un'interessante scorcio di quello che ci aspetta con il prossimo top di gamma.

Crediti: Teme Crediti: Teme Crediti: Teme

La cover di Huawei Mate 60 dovrebbe ospitare una fotocamera circolare composta da quattro sensori, stavolta posizionati a rombo. I vari spazi presenti nello stampo metalli sarebbero dedicati al resto della sensoristica mentre al centro della scocca è visibile lo spazio dedicato alla bobina della ricarica wireless. Come ulteriore prova a sostegno di un'enorme fotocamera circolare, ecco spuntare anche dei nuovi scatti dal vivo: le immagini immortalano una cover protettiva dedicata a Huawei Mate 60, “svelando” ancora una volta il design posteriore (anche se non è possibile dare un'occhiata all'effettiva disposizione dei sensori).

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Le immagini sono state pubblicate dall'insider cinese DigitalChatStation, in quale ha rilevato anche altre indiscrezioni. Il top di gamma avrà dalla sua un sensore principale da 50 MP ed uno schermo OLED con risoluzione 1.5K. Lo stesso leaker è intervenuto anche in altre occasioni, “confermando” la presenza di un teleobiettivo a periscopio ancora più evoluto. Ma che altro sappiamo di Huawei Mate 60? Come sempre, buona parte del focus sarà sulla fotocamera, che dovrebbe avere caratteristiche hardware mai viste prima, mentre frontalmente ci sarebbe una selfie camera con Smart Capsule (vi ricorda qualcosa?).

