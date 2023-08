Huawei Mate 60 avrà un look divisivo, sia davanti che dietro

Vi abbiamo già parlato di come dovrebbe apparire il retro di Huawei Mate 60/60 Pro, con un nuovo modulo fotografico che potrebbe polarizzare il parere estetico dell'utenza. Ma non è finita qua, perché adesso in rete sono apparse altre immagini render, questa volta con protagonista la parte frontale del futuro smartphone, con un display che potrebbe far discutere altrettanto.

Nuove immagini render ci svelano come sarebbe lo schermo di Huawei Mate 60

Crediti: HuaweiCentral

Dopo la Smart Island (Isola Dinamica) di Apple e la Mini Capsule di Realme ci sarebbe la Smart Capsule di Huawei, non una vera e propria novità perché l'esordio è già avvenuto sulla serie Huawei Nova 11. Ma parliamo di modelli poco conosciuti oltreoceano, mentre proporla sulla serie Mate avrebbe sicuramente più cassa mediatica. Al posto del notch di Mate 50 avremmo una pillola punch-hole in cui sarebbe contenuta sia la selfie camera che il sistema di riconoscimento facciale 3D ToF per lo sblocco biometrico, il tutto incastonato in uno schermo OLED da 6,78″ 1.5K.

Sarà interessante scoprire quali feature integrerà il prossimo HarmonyOS 4.0 affinché possa sfruttare questa tacca come fa Apple, fra animazioni e implementazioni con le app di sistema. Ricordiamo che la serie Huawei Mate 60 è attesa durante l'autunno 2023 e avrà cornici sottili, una rinnovata fotocamera con un nuovo teleobiettivo periscopiale con un sistema avanzato di stabilizzazione OIS.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le