L’accusa degli USA: Huawei sta aggirando il ban per farsi i microchip

Scatta l'allarma da parte degli Stati Uniti, dopo che Huawei starebbe costruendo diversi impianti segreti in cui produrre semiconduttori e aggirare il ban USA. Ad affermarlo è la statunitense Semiconductor Industry Association (SIA), una delle principali associazioni di categoria nell'industria dei microchip in occidente. Da qualche settimana a questa parte, sta rimbalzando in rete l'ipotesi, confermata da più parti, secondo cui la compagnia cinese sarebbe pronta a far rinascere la divisione HiSilicon.

Huawei sta costruendo impianti per microchip violando il ban USA: l'accusa dell'occidente

Crediti: Huawei

15 maggio 2019: è questa la data X per Huawei, il giorno in cui la presidenza Trump decise di inserirla nella famigerata Entity List e di fatto estrometterla dal mercato occidentale. Il ban prevede che l'azienda non possa liberamente commerciare con qualsiasi azienda, anche cinese, che maneggia tecnologie di derivazione statunitense. Questo ha significato lo stop della produzione dei SoC proprietari Kirin, essendo impossibilitata dal farli stampare da TSMC o Samsung, oltre al non poter acquistare macchinari per farlo in autonomia.

L'alternativa cinese a TSMC e Samsung si chiama SMIC, ma anch'essa è stata bannata dagli USA, non avendo accesso ai macchinari EUV necessari per stampare sotto i 7 nm, con Apple, Samsung, Qualcomm e MediaTek che si apprestano a produrre i primi chip a 3 nm. Dopo il ban, a Huawei è stata concessa la licenza per acquistare SoC Qualcomm e MediaTek per i suoi smartphone e tablet, ma con un grosso limite: la disattivazione del 5G per sopperire ai limiti del ban, risultando meno competitiva rispetto agli altri marchi rivali.

Secondo il SIA, però, dal 2022 Huawei si è segretamente messa per tornare a produrre chip, grazie anche ai circa 30 miliardi di dollari in finanziamenti da parte del governo cinese. La società di Ren Zhengfei avrebbe acquisito almeno 5 impianti, due già esistenti e 3 in costruzione, sotto il nome di altre società. Il termine “scatole cinesi” sarebbe particolarmente azzeccato, perché così facendo questi impianti potrebbero aggirare il ban e acquistare qualsiasi apparecchiatura per la produzione di chip.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le