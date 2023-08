GoPro Hero 12 Black non ha segreti: immagini, specifiche, data e prezzo

A un anno di distanza dal modello di attuale generazione, GoPro Hero 12 Black si prepara a esordire nel mercato delle action cam, come svela l'ultimo leak trapelato in rete. Fra immagini e specifiche, abbiamo già una panoramica piuttosto completa di come cambierà il nuovo modello prodotto da GoPro, perciò vediamo quali novità ci attendono.

La nuova GoPro Hero 12 Black sta arrivando: cosa cambierà rispetto al modello precedente

Crediti: WinFuture

Se state attendendo un cambiamento più o meno radicale, frenate gli entusiasmi, perché GoPro Hero 12 Black rappresenterà un aggiornamento incrementale rispetto a Hero 11 Black. Esternamente ritroviamo gli stessi due schermi da 2,27″ e 1,4″, e viene smentita la presenza di un sensore da 1″: la nuova action cam riutilizza lo stesso sensore da 1/1.9″ del precedente modello da 27 MP con registrazione video 5.3K a 60 fps. Rimane anche l'estrazione immagini a 24,7 MP dai video registrati tramite l'app GoPro Quik, che possono essere catturati anche in HDR e formati Log a 8 e 10-bit.

Crediti: WinFuture Crediti: WinFuture Crediti: WinFuture Crediti: WinFuture Crediti: WinFuture Crediti: WinFuture Crediti: WinFuture Crediti: WinFuture Crediti: WinFuture

Cosa cambia, quindi? Il nuovo modello avrebbe una stabilizzazione migliorata con tecnologia HyperSmooth 6.0 rispetto a quella attuale 5.0. Altra novità importante è la batteria Enduro da 1.720 mAh che consente la registrazione fino a 70 minuti in 5.3K a 60 fps (9 minuti in più rispetto a Hero 11 Black), 90 minuti in 5.3K a 30 fps (10 minuti in più) e 150 minuti in 1080p a 30 fps (13 minuti in più).

La scocca sarebbe prodotta in materiale riciclato per un peso di 154 grammi e impermeabilità fino a 10 metri, e le funzioni multimediali comprenderebbero opzioni quali HyperView, Horizon Lock e HyperSmooth AutoBoost. La presentazione di GoPro Hero 12 Black dovrebbe avere luogo il 13 settembre a un prezzo di listino immutato pari a 449,99€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le