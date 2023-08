Google Play Store: navigazione più veloce grazie al nuovo design

Nelle ultime settimane Google ha iniziato a testare un nuovo design per il Play Store su Android che introduce una navigazione più semplice e veloce grazie ad una barra inferiore semi-persistente con i collegamenti rapidi alle varie sezioni dello store per le applicazioni mobile. Il nuovo design sembra venga attivato lato server, quindi potrebbe non essere necessario scaricare nessun aggiornamento per vedere le novità.

La barra inferiore del Google Play Store diventa semi-permanente

Crediti: 9to5Google

Attualmente la barra inferiore con quattro icone del Play Store sparisce quando si lascia il feed principale, ma ben presto questo design potrebbe lasciare spazio ad una sezione semi-permanente che semplificherà la navigazione. La barra con le icone Giochi, App, Offerte e Libri, infatti, diventerà quasi onnipresente mantenendo la propria posizione in quasi tutte le scherma dello Store.

Le uniche schermate dove la nuova barra inferiore non sarà disponibile potrebbero essere quelle relative ai risultati di ricerca, alla gestione delle app e quella per i download in corso, in modo da lasciare più spazio per la visualizzazione delle informazioni più importanti in pagine dove non è necessario avere dei collegamenti rapidi.

Nelle scorse settimane, inoltre, Google ha lanciato anche un design tutto nuovo per il Play Store, offrendo maggiore compatibilità per i dispositivi con schermi più grandi come i tablet.

