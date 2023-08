Google Pixel 8 potrebbe avere più aggiornamenti di Samsung: svolta nel mondo Android?

Quando si parla di smartphone e di aggiornamenti software in generale c'è un vincitore, ovvero Apple (con la sua politica decisamente estesa). Il mondo Android, invece, è dominato da Samsung che dopo un periodo di incertezze è stato in grado di fissare uno standard abbastanza elevato. Le cose potrebbero cambiare a breve con il lancio della serie Pixel 8: Google avrebbe in mente di migliorare la sua politica di aggiornamenti e rivaleggiare (o addirittura superare) Samsung.

La serie Google Pixel 8 potrebbe superare Samsung in termini di aggiornamenti

Pixel 8 Pro – Crediti Onleaks x Smartprix

Il mondo Android è essenzialmente frutto di Google e fa un certo effetto pensare che il realtà la casa statunitense non sia il miglior brand in fatto di aggiornamenti. Come sottolineato in apertura, lo scettro va ai top di gamma Samsung con 4 anni di aggiornamenti Android e 5 di patch di sicurezza. Secondo le ultime novità Google potrebbe muoversi in questa direzione con l'uscita di Pixel 8 e Pixel 8 Pro: al momento non ci sono certezze in merito al numero preciso di update ma da fonti interne è emersa la volontà di migliorare la politica di aggiornamenti.

Ciò è possibile anche grazie all'utilizzo del chipset Tensor, soluzione proprietaria realizzata dalla stessa Google (anche se con lo zampino di Samsung). La compagnia statunitense potrebbe seguire quindi la scia dei Galaxy ed offrire 4 anni di major update e 5 anni di patch. Tra le possibilità vi sono perfino 5 anni di aggiornamenti Android e 7 di patch di sicurezza ma ovviamente al momento si tratta solo di ipotesi.

Crediti: Samsung (serie Galaxy S23)

Allo stato attuale Google offre 3 major update Android e 5 di patch: insomma, qualunque sarà la nuova politica sarà sempre un grande passo avanti rispetto a quella attuale. Ovviamente quanto visto fa riferimento al mondo Android; il panorama Apple è ben diverso. Basti pensate ad iPhone XS (lanciato nel 2018 con iOS 12) che riceverà iOS 17 in autunno oppure ad iPhone 6S (lanciato nel 2015, sta ancora ricevendo update di sicurezza).

