Google IDX: sviluppare nuove app diventa facile grazie all’intelligenza artificiale

Dopo una rincorsa spasmodica al successo di ChatGPT, Google sembra aver ripreso in mano le redini dei suoi progetti legati all'intelligenza artificiale, mostrando al mondo cosa è in grado di fare la sua AI. Svelato proprio in queste ore, Google IDX è un nuovo progetto che prevede la costruzione di un IDE di sviluppo completo alimentato dall'intelligenza artificiale ed disponibile direttamente sul web, in grado di scrivere codice assecondando le richieste dell'utente.

Un IDE di sviluppo completo alimentato dall'intelligenza artificiale: ecco Google IDX

Crediti: Google

Google IDX metterà a disposizione degli utenti tutto il necessario per sviluppare nuove applicazioni mobile o per il web, includendo al tempo stesso gli emulatori di Android e iOS per il testing delle app. Il progetto è basato su Code OSS (la versione open-source di Microsoft VS Code) ed è installato su una macchina virtuale Linux direttamente nel cloud, evitando di appensantire quindi il PC dello sviluppatore, mentre Google mette a disposizione dei template già pronti per le app in Flutter, Angular, React, e Next.js, alcuni tra i framework di sviluppo più popolari.

IDX permetterà di visualizzare in tempo reale le modifiche applicate alla propria applicazione, con la possibilità di scrivere codice tramite l'integrazione delle intelligenze artificiali a modello di linguaggio come Codey e PaLM 2. Google, tuttavia, ha chiesto agli sviluppatori che partecipano al testing di evitare di utilizzare qualsivoglia codice scritto dall'AI negli ambienti di produzione.

Google IDX è attualmente disponibile in una ristretta versione di test a cui si può richiedere di partecipare iscrivendosi gratuitamente al Preview Program.

