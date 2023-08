Le vostre informazioni personali finiscono in rete? Google vi avvisa subito

Google continua a lavorare alla protezione della privacy degli utenti lanciando oggi un nuovo strumento in grado avvisarci immediatamente nel caso in cui i nostri dati sensibili finissero online e comparissero nei risultati di ricerca nel motore più famoso al mondo. La nuova funzione si chiama About You e potrebbe permettere agli utenti di agire tempestivamente in caso di una fuga di dati sensibili.

Google About You vi avvisa immediatamente se i vostri dati appaiono online

Crediti: Google

Google About You è disponibile da oggi negli Stati Uniti e consente di essere avvisati immediatamente nel caso in cui i dati sensibili come Nome, Cognome, Indirizzo, Email, Password e tanti altri trapelassero in rete in un fughe o furti di dati che spesso si vedono online. Una volta arrivata la notifica (che si speri sempre non arrivi mai, ndr) l'utente potrà tempestivamente intervenire con un cambio di password, in modo da non concedere l'accesso ai propri account.

Nel caso in cui vogliate anche rimuovere le vostre informazioni dal web, è possibile farlo inviando una richiesta direttamente dalla dashboard del proprio account Google, una volta che saranno state tracciate le informazioni sensibili apparse su qualche sito web.

Purtroppo, come accennato in precedenza, About You è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, tanto che la pagina ufficiale quando consultata dall'Italia restituisce un errore 404. Speriamo che Google possa portare questo strumento anche nel resto mondo, permettendo a tutti gli utenti di gestire al meglio le proprie informazioni online.

